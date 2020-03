Andrej Vizjak - minister za okolje in prostor

Ljubljana, 13. marca - Na ministrstvo za okolje in prostor prihaja izkušeni Andrej Vizjak. Nekdanji minister in poslanec ima dolgo kilometrino tudi v zasebnem sektorju, zato so mnogi prepričani, da se bo lahko uspešno spopadel z mnogimi izzivi na resorju. Sam je med prioritete postavil odpadke, poenostavitev postopkov in pospešitev ključnih državnih projektov.