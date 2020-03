Kitajskega kritika zaradi koronavirusa obtožili spodkopavanja oblasti

Peking, 9. marca - Vidni kitajski oporečnik in nekdanji profesor prava Xu Zhiyong je bil obtožen spodkopavanja oblasti, ker je bil kritičen do ukrepanja kitajskih oblasti v boju proti novemu koronavirusu, so sporočili njegovi svojci in prijatelji. Grozi mu do 15 let zapora, poroča nemška tiskovna agencija dpa.