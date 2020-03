Zaposleni pri Hachettu protestirali proti izidu Allenove avtobiografije

New York, 6. marca - Nekaj deset zaposlenih pri newyorških podružnicah založbe Hachette je v četrtek protestiralo proti odločitvi založbe, da objavi avtobiografijo ameriškega režiserja in igralca Woodyja Allena Apropos of Nothing, je pisala revija Publishers Weekly. Protestniki so izrazili solidarnost z Ronanom in Dylan Farrow ter z žrtvami spolnih zlorab.