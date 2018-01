Ponovno vzniknila zgodba, da je Allen spolno zlorabil posvojenko

New York, 19. januarja - Režiser in igralec Woody Allen je v luči gibanj, kot sta Me Too in Time's Up, ponovno na tnalu v navezavi z obtožbami, da je pred 25 leti spolno zlorabil svojo posvojenko Dylan Farrow. Allen sicer obtožbe zanika, a ima zgodba zanj že posledice. Nazadnje je igralec Colin Firth naznanil, da ne želi več sodelovati z režiserjem.