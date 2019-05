Woody Allen ne najde založnika za svojo avtobiografsko knjigo

Los Angeles, 6. maja - Sloviti ameriški režiser in igralec Woody Allen ima težave z iskanjem založnika za svoje avtobiografsko delo. Po pisanju The New York Timesa se razlog skriva v obtožbah, ki so lani ponovno zaokrožile v javnosti, da je pred 25 leti spolno zlorabil svojo posvojenko Dylan Farrow. Časniku so razlog potrdile štiri velike založniške hiše.