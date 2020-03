Woody Allen bo naposled le izdal svojo avtobiografijo

New York, 4. marca - Ameriški režiser in igralec Woody Allen bo aprila vendarle izdal avtobiografijo Apropos of Nothing. Založniške hiše so se zaradi obtožb, da je pred 25 leti spolno zlorabil svojo posvojenko Dylan Farrow, izogibale izdaji knjige, zdaj pa je projekt prevzel založnik Hachette. Nad odločitvijo založbe je ogorčen Allenov sin Ronan Farrow.