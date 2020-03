Med kandidati za ministre znana in manj znana imena političnega parketa

Prvak SDS Janez Janša je ta teden že dobil mandat DZ za sestavo nove vlade po odstopu dosedanjega premierja Marjana Šarca. Še pred tem pa je s strankami SMC, NSi in DeSUS sklenil koalicijsko pogodbo o sodelovanju v novi vladi. Z njimi je uskladil tudi listo kandidatov za ministre. Če so bili kandidati NSi in DeSUS znani že nekaj dni in jih stranki nista skrivali, pa sta bili bolj skrivnostni SDS in SMC.

Janša je zadnja usklajevanja o listi s predsedniki strank po nekaterih informacijah iz koalicijskih strank opravil še danes zvečer, tako je listo v DZ vložil pozno.

Novo ime na listi Helena Jaklitsch

Glede na kadrovski razrez, o katerem so se dogovorili, bo SDS prevzela vodenje sedmih resorjev. Že več dni je znano, da si stranka na mestu ministrstva za zunanje zadeve, ki bo odigralo ključno vlogo tudi pri prihajajočem predsedovanju Slovenije Svetu EU, želi poslanca Anžeta Logarja.

Prav tako pričakovan je predlog Andreja Širclja za ministra za finance, minister za okolje in prostor pa bo, če vladna ekipa v DZ potrjena, postal Andrej Vizjak, ki je bil minister že v obeh minulih Janševih vladah.

Med ministre se seli še en poslanec - Zvonko Černač. Čeprav so ga najprej omenjali kot možnega ministra za notranje zadeve, pa je sam že takoj to zanikal. Zdaj je izbor SDS za ministra brez listnice, pristojnega za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Do konca pa ni bilo jasno, kdo bo novi minister brez listnice, pristojen za Slovence v zamejstvu in po svetu. To bo zgodovinarka in publicistka Helena Jaklitsch, znana po nekaterih svojih nastopih in zapisih s stališči glede usode po drugi svetovni vojni ubitih domobrancev, med drugim pred leti v Kočevskem Rogu.

Hojs že drugič minister v Janševi vladi, a ga predlaga druga stranka

Nekoliko v oči bode tudi izbira ministra za notranje zadeve. Aleš Hojs je sicer vodil ministrstvo za obrambo v drugi vlade Janeza Janše, a je takrat pripadal kvoti NSi, katere vidni član je bil. Leta 2014 je s podpredsedniškega mesta kandidiral za predsednika stranke proti tedanji predsednici Ljudmili Novak, do katere je bil precej kritičen, saj je bil sam bolj naklonjen večjemu povezovanju stranke s SDS, medtem se je Novakova želela njene sence otresti. A Hojsu preboj na čelo stranke ni uspel, saj je dobil le 27 odstotkov glasov. Leta 2016 so ga iz NSi izključili, ker naj bi škodil ugledu stranke, na parlamentarnih volitvah 2018 pa je kandidiral na listi SDS. Je tudi predsednik Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO) in direktor Nove Hiše, ki izdaja televizijski program Nova24TV.

Precej se je ugibalo tudi o možnih kandidatih za ministra za kulturo, pod pristojnost katerega sodijo tudi mediji. Šele zadnje dni pa je postalo jasno, da se na čelo ministrstva vrača Vasko Simoniti, ki je resor vodil v času prve Janševe vlade.

Do konca so bili precej skrivnostni tudi v SMC. Da si želi predsednik stranke Zdravko Počivalšek še naprej voditi gospodarski resor, je bilo jasno. O ostalih pa je Počivalšek zadnje dni vodil pogovore. Zadnje ime na listi je Boštjan Koritnik, pravnik, ki se bo spopadel z vodenjem ministrstva za javno upravo.

Simona Kustec, ki jo je javnost spoznala kot vodjo poslancev SMC v minulem mandatu, je kandidatka za ministrico za izobraževanje, znanost in šport. Nekdanja generalna sekretarka vlade v času, ko je to vodil Miro Cerar, ter aktualna generalna direktorica agencije za okolje Lilijana Kozlovič pa bo, če bo ministrska lista dobila podporo DZ, prevzela vodenje ministrstva za pravosodje.

Tudi v vladi Marjana Šarca, ki je mandat zaradi Šarčevega odstopa končala predčasno, je imela SMC poleg Počivalška še tri ministre. Zunanji minister je bil Cerar, okoljski resor je vodil Simon Zajc, ministrstvo za delo pa Ksenija Klampfer.

SMC je tako v novi koaliciji s strankami SDS, NSi in DeSUS dobila isto število ministrov, a dodatno predsednika DZ. Poslanci so namreč dosedanjega vodjo poslancev SMC Igorja Zorčiča v četrtek zvečer na tajnem glasovanju izvolili na čelo slovenskega zakonodajnega organa.

Dva dni pred dnevom žensk vložena pretežno moška kandidatna lista

SMC bo s Kustečevo in Kozlovičevo ponudila polovico ženskih kandidatk. Tretja je predsednica DeSUS Aleksandra Pivec, ki želi ohraniti vodenje kmetijskega resorja. DeSUS je sicer dobil še zdravstveni resor, ki ga bo vodil Tomaž Gantar. Ta je že bil minister v vladah Janeza Janše in Alenke Bratušek med februarjem 2012 in novembrom 2014, a tedaj odstopil. Zaradi tega je bila Pivčeva v teh dneh deležna kar nekaj vprašanj, a zatrjuje, da imajo za dogovorjene projekte politično podporo in da bo Gantar kos nalogi.

NSi pa v vlado pošilja najmlajšo ekipo, ki jo sestavljajo kar trije nekdanji predstavniki za odnose z javnostmi. Aktualni predsednik stranke Matej Tonin bo sicer prevzel obrambni resor, poslanec Jernej Vrtovec infrastrukturnega, strokovni sodelavec poslanske skupine Janez Cigler Kralj pa ministrstvo za delo.

Zaslišanja pred pristojnimi parlamentarnimi telesi bodo potekala prihodnji teden od torka do petka, potem pa bo sledilo še glasovanje o novi, tretji vladi Janeza Janše.