Zorčič napoveduje vodenje DZ v duhu odprtega dialoga in spoštovanja

Ljubljana, 5. marca - Novi predsednik DZ Igor Zorčič je v izjavi za medije po izvolitvi napovedal, da bo DZ vodil v duhu odprtega dialoga in spoštovanja - tako medsebojnega spoštovanja poslank in poslancev ter drugih sodelavcev v DZ kot tudi spoštovanja pravil in postopkov. Zavzel se bo za krepitev sodelovanja z vlado in tudi za sprejem poslanskega etičnega kodeksa.