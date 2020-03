Beneški arhitekturni bienale iz previdnosti skrajšan in prestavljen

Benetke, 5. marca - Arhitekturni bienale, ki ga kurira Hashim Sarkis, bo v Benetkah potekal od 29. avgusta do 29. novembra, namesto v napovedanem terminu od 23. maja do 29. novembra. Nov datum je posledica koronavirusa oziroma previdnostnih ukrepov na področju mobilnosti, ki so jih sprejele vlade vse večjega števila držav po svetu, so sporočili organizatorji.