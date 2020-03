Gledališče La Fenice v Benetkah zaradi koronavirusa s koncertom brez poslušalcev

Benetke, 3. marca - Gledališče La Fenice v Benetkah se je na epidemijo koronavirusa v severni Italiji, kjer so morali odpovedati uradne prireditve, odzvala s koncertoma brez poslušalcev. Pripravili so ju danes in v ponedeljek ter poslušalcem ponudili, da ju spremljajo v živo prek streaminga, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.