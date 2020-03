Zaradi koronavirusa odpovedana knjižna sejma v Leipzigu in Londonu

Leipzig, 4. marca - Organizatorji knjižnega sejma v Leipzigu so na spletni strani objavili sporočilo, da so se skupaj s predstavniki mesta zaradi ukrepov za zajezitev koronavirusa odločili za odpoved letošnjega sejma, ki bi moral potekati med 12. in 15. marcem. Za odpoved knjižnega sejma so se odločili tudi v Londonu.