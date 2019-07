Beneški arhitekturni bienale o tem, kako bomo sobivali

Benetke, 16. julija - V Benetkah je kurator 17. beneškega arhitekturnega bienala Hashim Sarkis danes naznanil, da bo priznano arhitekturno razstavo prihodnje leto določala tema How Will We Live Together? (Kako sobivamo?). Po Sarkisovih besedah človeštvo potrebuje "novo prostorsko pogodbo", s katero bi vstopili v prelomno leto 2020 in se zazrli v prihodnost.