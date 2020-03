V novi opoziciji pripravljenost na pogovore med strankami levega pola

Ljubljana, 3. marca - Ko bo po pričakovanjih Janez Janša danes potrjen za mandatarja in v prihodnje tudi nova vlada, se bo v DZ hkrati preoblikovala opozicija. Predsednik SD Dejan Židan je v ponedeljek na vodje LMŠ, Levice in SAB naslovil pobudo za sodelovanje. Iz navedenih so danes ob robu seje DZ odgovorili, da so pripravljeni tako na pogovore kot tudi na sodelovanje.