Janševa vlada peta vlada, ki mandata ne bo nastopila po volitvah

Ljubljana, 3. marca - V zgodovini samostojne države je večina vladnih ekip mandat nastopila po državnozborskih volitvah, štiri pa so delo začele med mandatom državnega zbora. Tako bo tudi tokrat, ko bo vodenje vlade prevzel prvak SDS Janez Janša. STA objavlja kronologijo vlad, ki so mandat nastopile med mandatom DZ, in ne po volitvah.