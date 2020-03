Prihodnja vladna koalicija napoveduje delovanje za blaginjo Slovenije

Ljubljana, 3. marca - Stranke bodoče vladne koalicije SDS, SMC, DeSUS in NSi so napovedale podporo predsedniku SDS Janezu Janši pri njegovi kandidaturi za mandatarja. Odločitev za sodelovanje v novi vladi so pojasnjevali z željo, da delujejo za blaginjo Slovenije. Kar nekaj kritik pa je, tudi iz DeSUS in SMC, letelo na račun odhajajočega premierja Marjana Šarca.