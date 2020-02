Koprski policisti preverjali prijavo požara, našli vinjenega Ljubljančana

Koper, 27. februarja - Koprski policisti so danes, okoli 1. ure zjutraj, prejeli klic moškega, ki je prijavil požar na jadrnici in da je opečen. Policisti ob prihodu na kraj domnevnega dogodka požara niso zasledili, so pa tam našli močno vinjenega 39-letnega moškega iz Ljubljane, so sporočili s Policijske uprave (PU) Koper.