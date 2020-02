Prijeli osumljenca, ki je v Metliki grozil občanom

Metlika, 14. februarja - Metliški policisti so v četrtek nekaj po 19. uri prejeli več obvestil prestrašenih občanov, ker naj bi pijan moški na javnem kraju grozil z orožjem. Policisti so takoj odšli na kraj, kršitelja obvladali in mu odvzeli prostost. 27-letnega moškega so že večkrat obravnavali zaradi kaznivih dejanj z elementi nasilja, so danes sporočili s policije.