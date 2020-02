Kranjski policisti ustavili voznico s tremi promili alkohola

Kranj, 18. februarja - Kranjski policisti so v ponedeljek na podlagi prijave nezanesljive vožnje ob 18.20 obravnavali voznico, pri kateri je preizkus alkoholiziranosti pokazal kar 1,44 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka oziroma tri promile. V prometu so to ekstremne in smrtno nevarne vrednosti, so opozorili na Policijski upravi Kranj.