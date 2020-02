Danes obeležujemo mednarodni dan številke 112 za klic v sili

Ljubljana, 11. februarja - Danes obeležujemo mednarodni dan enotne evropske številke za klic v sili 112, ki opozarja na varnost in ravnanje v primeru nesreč. Izbira današnjega datuma pa ni naključna, saj se številka za klic v sili skriva v današnjem datumu, 11. 2., so na spletni strani zapisali na Upravi RS za zaščito in reševanje.