Na Otočcu danes prvo srečanje Pahorja in Milanovića

Ljubljana, 27. februarja - Predsednik republike Borut Pahor se bo danes na Otočcu prvič srečal z novim hrvaškim predsednikom Zoranom Milanovićem. Pahor je pred srečanjem ocenil, da bo to zelo pomembno srečanje, vendar pa ne pričakuje, da bo že na njem prišlo do zbliževanja stališč. To bo prvi obisk novega hrvaškega predsednika v tujini.