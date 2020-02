V programu nove vlade tudi uvedba naborništva, dvig denarja za občine in univerzalni otroški dodatek

Ljubljana, 26. februarja - Koalicijska pogodba, ki naj bi jo SDS, SMC, NSi in DeSUS po nekaterih informacijah že podpisale, napoveduje ključne ukrepe vlade, ki jo bo, če bo dobila podporo v DZ, vodil prvak SDS Janez Janša. Med njimi so med drugim postopna uvedba naborništva, dvig sredstev za občine, učinkovito varovanje državne meje in uvedba univerzalnega otroškega dodatka.