Zdravniška zbornica za vzpostavitev mreže vstopnih točk za sume na okužbo s koronavirusom

Ljubljana, 25. februarja - V Zdravniški zbornici Slovenije odgovorne pozivajo k vzpostavitvi mreže vstopnih točk po državi, kamor bi bolniki s sumom na okužbo z novim koronavirusom lahko poklicali in odšli na pregled. Mreža ambulant in kontaktne številke bi morale biti javno objavljene za celotno Slovenijo in preko vseh medijev, so prepričani.