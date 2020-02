Harveyju Weinsteinu bo sodnik izrekel kazen 11. marca

New York, 25. februarja - Nekdanjega hollywoodskega producenta Harveyja Weinsteina so po obsodbi zaradi spolnega napada na Mimi Haleyi in posilstva tretje stopnje Jessice Mann odpeljali v zapor, kjer bo počakal na 11. marec, ko mu bo newyorški sodnik James Burke izrekel kazen. Grozi mu do 29 let zapora. Ženske, ki so ga obtožile zlorab, so obsodbo pozdravile.