Na sojenju Weinsteinu nadaljevanje zaslišanj prič obrambe

New York, 11. februarja - Na sojenju nekdanjemu filmskemu producentu Harveyju Weinsteinu se je v ponedeljek v New Yorku nadaljeval tretji dan zaslišanja prič v korist obrambe, ki skuša prepričati porotnike, da so vse ženske imele spolne stike z Weinsteinom zato, ker so si tega želele, ne pa, ker bi jih prisilil.