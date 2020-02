Obramba in tožilstvo sklenila sklepna nagovora poroti v procesu proti Weinsteinu

New York, 15. februarja - Odvetnica in tožilka sta v petek sklenili sklepna nagovora newyorški poroti v sodnem procesu proti nekdanjemu filmskemu producentu Harveyju Weinsteinu, ki je obtožen posilstva in prisilnega spolnega odnosa. Porota, sestavljena iz sedmih moških in petih žensk, bo začela odločati prihodnji teden.