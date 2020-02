Harvey Weinstein spoznan za krivega spolnega napada in posilstva

New York, 24. februarja - Newyorška porota je nekdanjega filmskega producenta Harveyja Weinsteina spoznala za krivega spolnega napada in posilstva tretje stopnje. Ni pa se mogla poenotiti glede najbolj resne obtožbe predatorskega spolnega napada in posilstva prve stopnje, zaradi česar bi mu grozil dosmrtni zapor.