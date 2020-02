WHO: Zmanjšujejo se možnosti za zajezitev širjenja novega koronavirusa

Ženeva, 21. februarja - Direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus je danes v Ženevi opozoril, da se zmanjšujejo možnosti za zajezitev širjenja novega koronavirusa in mednarodno skupnost v luči zaskrbljujočega trenda okužb v Iranu in Južni Koreji pozval, naj okrepi prizadevanja za zajezitev virusa.