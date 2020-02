Storilec iz Hanaua imel trdno rasistično prepričanje

Wiesbaden, 20. februarja - Strelec iz Hanaua je imel po podatkih nemškega zveznega tožilca Petra Franka trdno rasistično prepričanje. Cilj nadaljnje preiskave pa je ugotoviti, ali so obstajali ljudje, ki so vedeli za njegove načrte. 43-letni Nemec je v sredo zvečer v strelskem pohodu na dveh lokacijah ubil najmanj devet ljudi, kasneje pa še svojo mamo in sebe.