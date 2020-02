V pustnem času od kurentov in laufarjev do drugih larf

Ljubljana, 19. februarja - Prihodnji dnevi bodo v znamenju pustnih norčij. Slovenske pustne maske so zelo slikovite, šege pa v marsičem edinstvene in odražajo značilnosti lokalnih okolij. Na plano bodo prišli najrazličnejši liki od tradicionalnih kurentov in laufarjev do fašenkov in drugih larf. STA objavlja seznam nekaterih pustnih izrazov s pojasnili o njihovem pomenu.