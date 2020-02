Po Sloveniji se začenja vrhunec pustnih norčij

piše Gregor Mlakar

Ljubljana, 18. februarja - Konec tega in začetek naslednjega tedna bosta po vsej Sloveniji minila v znamenju pustnih norčij, saj bodo potekale številne bolj ali manj tradicionalne pustne prireditve in povorke. Vrhunec že od sobote trajajočega 60. Kurentovanja na Ptuju bo nedeljska mednarodna povorka, ob Ptuju je vsako leto največ obiskovalcev tudi v Cerknem in Cerknici.