Pust priložnost za zabavo in družbeno kritiko

piše Polona Šega

Ljubljana, 18. februarja - Pustno obdobje v sodobnem času predstavlja zlasti priložnost za zabavo, hkrati pa je tudi čas za kritičen pregled dogajanja v politiki in družbi v zadnjem letu dni. Praznovanje pusta ima svoje korenine v predkrščanskem obdobju, ko so praznovali kult prednikov ter obeležili slovo od zime in pozdravili prihajanje pomladi.