Kurentovanje v 60 letih iz lokalnega postalo mednarodni dogodek

piše Gregor Mlakar

Ptuj, 15. februarja - Ptujsko Kurentovanje, ki velja za največji pustni etnografski festival v Sloveniji, letos obeležuje 60 let. Z veliko željo po ohranitvi vsaj dela dolgoletne folklore in tradicionalnih pustnih običajev so na pustno soboto, 27. februarja 1960, v najstarejšem slovenskem mestu pripravili prvi sprevod tradicionalnih pustnih mask iz Markovec.