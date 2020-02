Mladi tudi danes po informacije o izobraževanju

Ljubljana/Maribor/Koper/Nova Gorica, 15. februarja - Mladi imajo še danes možnost nabiranja informacij glede nadaljnjega šolanja. Za lažjo odločitev so na fakultetah in v srednjih šolah pripravili predstavitve programov, ki bodo ob deveti oziroma deseti uri. V prihodnjem študijskem in šolskem letu je za bruce na fakultetah na voljo 18.636 mest, za študente višjih šol 11.664, za dijake pa 23.782 mest.