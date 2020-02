Bodoči študenti in dijaki danes na informativne dneve

Ljubljana/Maribor/Koper/Nova Gorica, 14. februarja - Na fakultetah, višjih in srednjih šolah bodo danes in v soboto potekali informativni dnevi. Bodoči dijaki in študenti bodo koristne informacije za lažjo odločitev o izbiri izobraževanja lahko poiskali tudi pri kolegih iz študentskih organizacij in dijaške skupnosti. Za bruce je na voljo 18.636 mest, za študente višjih šol 11.664, za dijake 23.782.