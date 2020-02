V petek in soboto bodo srednje in višje šole ter fakultete zasedli bodoči dijaki in študenti

piše Vlasta Ivić

Ljubljana, 11. februarja - Srednje in višje šole ter fakultete so za konec tedna pripravile informativne dneve, na katerih bodo bodočim dijakom in študentom ponudile čim več koristnih informacij za lažjo odločitev o izbiri izobraževanja. Pri tem jim bodo pomagali kolegi iz dijaške skupnosti in študentskih organizacij. Za bruce je na voljo 18.636 mest, za dijake 23.782.