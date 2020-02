Informativni dnevi priložnost za odločitev o poklicni prihodnosti

pripravilo uredništvo za notranjo politiko

Ljubljana/Kranj, 14. februarja - Informativni dnevi so danes pritegnili številne bodoče dijake in študente, ki bodo informacije o izobraževalnih programih lahko nabirali še v soboto. V pomoč pri tem so jim tudi kolegi iz študentskih organizacij in dijaške skupnosti. Za bruce je na voljo 18.636 mest, za študente višjih šol 11.664, za dijake pa 23.782.