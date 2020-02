Srednje šole na informativnih dnevih izpostavile svoje prednosti

Kranj, 14. februarja - Učenci devetih razredov osnovne šole so se danes, nekateri skupaj s sošolci, drugi skupaj s starši, odpravili na obisk srednjih šol, v katerih nameravajo nadaljevati šolanje. Ravnatelji, profesorji in dijaki so jim na informativnem dnevu predstavili šole, izpostavili zlasti njihove prednosti ter odgovorili na različna vprašanja.