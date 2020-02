Na informativne dneve tudi z vlakom

Ljubljana, 12. februarja - Na Slovenskih železnicah tako kot doslej pričakujejo, da se bo na informativne dneve z vlakom zapeljalo veliko mladih. Zato bodo v petek in soboto okrepili redne potniške vlake, ki pripeljejo v izobraževalna središča. Vozil bo tudi poseben vlak med Litijo in Ljubljano, so danes sporočili iz Slovenskih železnic.