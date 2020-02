Močan veter terjal smrtno žrtev tudi pri nas in povzročil številne nevšečnosti

pripravila Vesna Pušnik Brezovnik

Podvelka/Ptuj, 10. februarja - Viharno vreme, ki povzroča nevšečnosti po vsej Evropi, je danes prizadelo tudi naše kraje. Močan veter z močnimi sunki je predvsem v vzhodni polovici države razkrival strehe, podiral drevesa in posledično povzročal težave v prometu in pri oskrbi z elektriko. Pri Podvelki je zjutraj drevo padlo na cesto Dravograd-Maribor in pokopalo voznika.