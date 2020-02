Pristojni zaradi vetra odsvetujejo zadrževanje v gozdu

Ljubljana, 10. februarja - Delo in vsakršno drugo gibanje v gozdu je v teh vetrovnih dneh izjemno nevarno, opozarjajo v Zavodu za gozdove Slovenije. Zadrževanje v gozdu zato odsvetujejo. Minuli teden sta pri delu v zasebnem gozdu umrla dva človeka, najmanj dva pa sta se poškodovala, so sporočili.

Kot so opozorili v zavodu, je v krošnjah ostalo veliko odlomljenih vej, ki lahko zaradi svoje teže in velike višine povzročijo težke poškodbe. Gozdove naj lastniki začnejo sanirati šele ob umiritvi vremenskih razmer, so pozvali.

Varnost ljudi je prva prioriteta sanacije gozdov po naravnih ujmah, so dodali. K sanaciji poškodovanih gozdov naj gozdni delavci in lastniki gozdov pristopajo čim bolj previdno.

"Kdor dela v gozdu ni vajen, naj se sam ne loteva odstranjevanja poškodovanega drevja. Polomljeno drevje je pod velikimi nateznimi napetostmi, zato lahko pri nepravilnem delu pride do usodnih poškodb. Odstranjevanje drevja naj bo v takih primerih prepuščeno usposobljenim delavcem," so poudarili.

Letos sta v gozdu po podatkih zavoda umrli dve osebi, najmanj šest pa je bilo poškodovanih.

Po napovedih Agencije RS za okolje (Arso) bo sredi dneva še pihal močan jugozahodnik, ki bo v sunkih na izpostavljenih mestih dosegel hitrost od 70 do 100, v višjih legah vzhodne Slovenije pa tudi prek 100 kilometrov na uro. Arso je zato za območje severovzhodne Slovenije za danes med okoli 8. in 12. uro izdal rdeče vremensko opozorilo. Veter bo po napovedih popoldne oslabel.

Močan veter je od nedelje zvečer povzročal težave in podiral drevesa predvsem na vzhodu države. Na cesti Dravograd-Maribor je pri Podvelki okoli 5. ure drevo padlo na vozilo, 52-letni voznik je na kraju nesreče umrl.