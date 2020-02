Vremenoslovec: Viharno vreme po Evropi v tem času ni neobičajno

Ljubljana, 10. februarja - V zimski polovici leta so cikloni nad severnim Atlantikom in severno Evropo razmeroma pogosti in takšno viharno vreme predvsem za Zahodno Evropo in kraje severno od Alp ni nekaj zelo neobičajnega. Ne seže pa vedno ta vetrovni stržen tudi do nas, je burno vremensko dogajanje, ki je tokrat deloma doseglo Slovenijo, opisal meteorolog Brane Gregorčič.