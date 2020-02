Veter poškodoval streho ptujske bolnišnice

Ptuj, 10. februarja - Močan veter je danes škodo povzročal tudi na območju Spodnjega Podravja, kjer so prostovoljni gasilci in drugi pristojni posredovali v okoli 45 intervencijah. Med drugim je odneslo del strehe na internem oddelku ptujske splošne bolnišnice. Kot je povedala direktorica Anica Užmah, so, potem ko je popoldne veter pojenjal, streho za silo sanirali.