SOS za okolje: Onesnažen zrak na Goriško prihaja tudi iz Padske nižine

Nova Gorica, 25. februarja - Na Goriškem zrak onesnažujejo predvsem delci PM 10 in ozon. Krivci za onesnaženje, ki je močno pogojeno z vremenskimi razmerami in letnimi časi, so predvsem promet, individualna kurišča in onesnažen zrak, ki prihaja iz Padske nižine na italijanski strani državne meje. Padska nižina je sicer med najbolj onesnaženimi okolji v Evropi.