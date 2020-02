SOS za okolje: Celjski zrak lani z najslabšo statistiko v državi, a boljši kot pred leti

Celje, 14. februarja - V Celju je bila lani koncentracija delcev PM 10 na merilnem mestu ob Mariborski cesti presežena kar 43-krat. To je tudi edina lokacija v Sloveniji, kjer so bile lani mejne dnevne vrednosti presežene več kot dovoljenih 35-krat v letu. Na občini menijo, da se bo zrak izboljšal, ko bodo uresničeni načrtovani projekti in ko bo zgrajena obvoznica.