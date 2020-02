Mnoga kitajska podjetja tudi po koncu podaljšanih počitnic ostajajo zaprta

Peking, 10. februarja - Milijoni Kitajcev se po novoletnih počitnicah, ki so jih oblasti zaradi izbruha koronavirusa podaljšale, danes vračajo na delo. Na mestnih vpadnicah je več avtomobilov in javni promet spet začenja delovati kot običajno, vendar mnoga podjetja kljub vsemu ostajajo zaprta ali pa so delavcem ponudila delo od doma, piše francoska tiskovna agencija AFP.