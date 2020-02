Letalske družbe podaljšujejo odpovedi poletov na Kitajsko

Peking, 6. februarja - Letalske družbe Air France-KLM, Virgin in Iberia so danes napovedale podaljšanje odpovedi poletov na Kitajsko zaradi strahu pred širjenjem novega koronavirusa. Francosko-nizozemski letalski prevoznik Air France-KLM, ki je sprva odpovedal vse polete na Kitajsko do 9. februarja, je sedaj ta rok podaljšal do 15. marca.