Število smrtnih žrtev koronavirusa preseglo 800

Wuhan, 9. februarja - Številno smrtnih žrtev novega koronavirusa, ki kosi na Kitajskem, se je povzpelo na najmanj 811, je sporočila kitajska nacionalna komisija za zdravje. S tem je število smrtnih žrtev koronavirusa preseglo število žrtev, ki jih je zahteval virus sars leta 2002 in 2003 in ki je prav tako izbruhnil na Kitajskem. Tedaj so zabeležili 774 smrtnih žrtev.