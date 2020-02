Po svetu primanjkuje zaščitne opreme proti koronavirusu

Ženeva, 7. februarja - Po svetu zmanjkuje zaščitnih mask in druge opreme, ki ščiti pred novim koronavirusom, je danes opozoril generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Obenem je pozval države, ki še ne posredujejo kliničnih podatkov o potrjenih primerih okužbe, naj to storijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.