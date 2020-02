Po vlomih v bankomate na območju Kopra priprli moškega iz Srbije

Koper, 7. februarja - Kriminalisti so zaradi vloma v avtomat z eksplozijo in poskusa takšnega vloma lani na območju koprske policijske uprave kazensko ovadili 34-letnega moškega iz Srbije, po rodu pa iz BiH. Identificirali so ga z izmenjavo DNK podatkov z Nizozemsko. Preiskovalna sodnica v Kopru je zanj že odredila pripor, so sporočili s koprske policijske uprave.