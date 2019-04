Močna eksplozija pri bankomatu v Divači

Kriminalisti trenutno opravljajo ogled kraja eksplozije, so sporočili s koprske policijske uprave.

Vse, predvsem pa stanovalce Divače in okolice, policija poziva, da na interventno številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200 sporočijo vse, kar so zaznali preteklo noč in bi lahko bilo povezano z eksplozijo. Predvsem prosijo za podatke o sumljivih osebah in vozilih, ki so jih morebiti opazili.